Західний кордон України відтепер силовики патрулюють разом з Torsus Praetorian — спеціально розробленим автобусом. Його на основі німецької вантажівки в Словаччині збирає чеська компанія.

Транспортний засіб обладнаний тепловізійним комплексом, який тепер тішить вартових кордону унікальними можливостями. Більше – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Можливості тепловізійного комплексу

За словами начальника відділу прикордонної служби Анатолія Нагірного, мобільний тепловізійний комплекс має можливості впритул до метра навести прикордонний наряд до невідомих осіб.

"Він – прохідний, має багато можливостей для наведення прикордонного наряду на ціль, має багато можливостей зі спостереження", – відзначив військовослужбовець.

Цей комплекс може ідентифікувати людину у будь-який час доби на відстані до 4 кілометрів. Автівку він побачить навіть за 12 кілометрів.

Ми бачимо підступи до державного кордону, ведемо спостереження по тилових підступах на цій ділянці. Тепловізійна камера показує всі теплі об'єкти, які перебувають там,

розповів інспектор прикордонної служби Андрій Демчук.



Автобус оснащений мобільним тепловізійним комплексом / Скриншот з відео

Начальник сектору взаємодії зі ЗМІ Роман Павленко відзначив, що враховуючи технічні можливості комплексу, замість 12 нарядів за добу можна залучати 3 – 4.

Де будуть використовуватися тепловізійні комплекси

Використовуючи такі комплекси, прикордонники патрулюватимуть на ділянках, які найчастіше хочуть перетнути порушники.

Наприклад, один з прикордонників побачив двох хлопців з повними сигарет рюкзаками, які намагалися нелегально потрапити в Польщу. Вони прямували до кордону, не підозрюючи, що вже потрапили в поле зору.

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Хлопці не збиралися зупинятися, тож військові залучили додаткові сили — квадрокоптер. Він може піднятися на кількасот метрів. З такої висоти можна з легкістю стежити за порушниками.



Прикордонники стежать за порушниками завдяки квадрокоптеру / Скриншот з відео

Завдяки наземному та повітряному наведенню прикордонники за лічені хвилини дістаються до порушників, затримують їх і везуть у пункт пропуску для з'ясування всіх обставин.

Львівський прикордонний загін поки єдиний в Україні озброєний такими мобільними комплексами. Але, як переконують силовики, це – лише початок.