Працівники Державної прикордонної служби перекрили черговий канал постачання цигарок до країн Євросоюзу на Закарпатті. Зловмисників, які займалися протизаконною діяльністю, затримали після їх прильоту на територію України.

Контрабандні товари чоловіки переправляли за допомогою дельтаплану, повідомили у пресслужбі ДПСУ. Викрили їх бійці Мукачівського прикордонного загону.

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Разом із прикордонниками працювали співробітники СБУ та прокуратури регіону.

Як затримали пілотів

За даними слідства, дельтаплан із двома порушниками закону затримали неподалік від села Ільниця Іршавського району одразу після приземлення. У пілотів знайшли прилади навігації з прокладеними маршрутами до Румунії.

Також у зловмисників вилучили радіостанції, планшет та інші пристрої, які потрібні для управління польотом дельтаплану.

Правоохоронці стверджують, що підорювані вже неодноразово переправляли контрабандні товари до Румунії.

За фактом порушення правил міжнародних польотів слідчі відкрили кримінальну справу. Якщо затриманих визнають винними, їм загрожує від 3400 до 17 000 гривень штрафу, або обмеження чи позбавлення волі на термін до 5 років.

Розслідувати провадження щодо порушників мають слідчі СБУ.

Дивіться відео затримання контрабандистів із дельтапланом на Закарпатті: