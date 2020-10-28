Держприкордонслужба України знайшла прихований зв'язок між коровами та горілкою. Вони виявили майже 6 тисяч пляшок напою у тюках сіна, які намагалися нелегально перевези через кордон.

Оперативники Львівського загону зупинили вантажівку, якою перевозили сіно. Перевірка виявилась недаремною. Детальніше – читайте у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

У попередній програмі Як знешкодити терористів: захопливі фото та відео антитерористичних навчать на Сумщині

Що спільного між коровою та горілкою

Здається, "оковиту" велика рогата худоба точно не п'є. Але виявляється, що зв'язок прикордонники таки знайшли.

Як відомо, зараз в українських містах найкраще ростуть багатоповерхівки. Натомість селянські землі поступово захоплює отруйний борщівник. Тож корм для худоби – сіно та солома – нині у дефіциті. І доставляти їх часто доводиться здалеку.

Знахідка прикордонників

Львівські прикордонники зупинили "залізного коня" з причепом сіна за кількасот кроків від кордону з Польщею.



У вантажівці були тюки з сіном / Фото Держприкордонслужби

З'ясувалося, що це – лише маскування ціннішого товару. Під тюками правоохоронці знайшли 287 ящиків горілки. Майже 6 тисяч пляшок оковитої з підробленими акцизами – точно товар не для худоби.



У тюках сіна прикордонники Львівського загону виявили 5740 пляшок горілки / Фото Держприкордонслужби

У підсумку хитрощі водія не окупилися. Перевізник залишився і без товару, і без транспорту. Тепер – це докази у кримінальній справі.

Дивіться відео: яку знахідку у сіні виявили прикордонники

Також у випуску