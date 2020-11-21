Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю зупинили контрабанду сигарет на 10 мільйонів гривень. 340 тисяч пачок цигарок намагались провести у фурі з оселедцями.

Сигарети білоруського виробництва прикордонники Луцького загону знайшли у вантажівці Volvo. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

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21-волинян віз через білорусько-український кордон оселедці. Однак після поглибленої перевірки з митниками виявилось, що українець привіз із сусідньої країни майже 340 тисяч пачок сигарет.



Несподівана знахідка у фурі з оселедцями / Фото Держприкордонслужби



Цигарки білоруського виробництва / Фото Держприкордонслужби

Їхня точна вартість наразі невідома, але за попередніми підрахунками, це щонайменше 10 мільйонів гривень.



Прикордонники виявили 340 тисяч пачок сигарет / Фото Держприкордонслужби

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