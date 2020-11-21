340 тисяч пачок сигарет у фурі з оселедцями виявили на кордоні з Білоруссю: фото, відео
Українські прикордонники на кордоні з Білоруссю зупинили контрабанду сигарет на 10 мільйонів гривень. 340 тисяч пачок цигарок намагались провести у фурі з оселедцями.
Сигарети білоруського виробництва прикордонники Луцького загону знайшли у вантажівці Volvo. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
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21-волинян віз через білорусько-український кордон оселедці. Однак після поглибленої перевірки з митниками виявилось, що українець привіз із сусідньої країни майже 340 тисяч пачок сигарет.
Несподівана знахідка у фурі з оселедцями / Фото Держприкордонслужби
Цигарки білоруського виробництва / Фото Держприкордонслужби
Їхня точна вартість наразі невідома, але за попередніми підрахунками, це щонайменше 10 мільйонів гривень.
Прикордонники виявили 340 тисяч пачок сигарет / Фото Держприкордонслужби
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