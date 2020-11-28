У Сумській області на пункті пропуску "Бачівськ" прикордонники затримали іноземця, якого тривалий час розшукував Інтерпол. Ним виявився 43-річний громадянин Німеччини.

Чоловіка підозрювали у відмиванні грошей та шахрайстві з банками. Про це повідомили у пресслужбі МВС.

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У повідомленні вказано, що іноземець їхав до Росії. Під час перевірки документів правоохоронці виявили, що його оголошено у міжнародний розшук.

Співробітники Інтерполу підтвердили, що чоловік дійсно перебуває у розшуку в Німеччині,

– зазначили у пресслужбі.

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За даними МВС, іноземець приїхав в Україну ще у 2019 році. Втім, у розшук його оголосили пів року тому.

У пресслужбі повідомили, що протягом цього часу громадянин Німеччини перебував в Україні, а в Росію їхав, щоб змінити місце переховування.

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Нацполіція вже вирішує питання про екстрадицію затриманого іноземця до Німеччини. Там він нестиме кримінальну відповідальність за скоєні злочини.