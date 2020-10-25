Нові смартфони Apple iPhone 12 Pro Max ще не надійшли в продаж в Україні. Однак дехто намагається провести їх нелегально. Митники конфісковують такий товар.

Партію з п'яти Apple iPhone 12 Pro Max затримали прикордонники на міжнародному автомобільному пункті пропуску "Краківець". Їх до України намагався провести житель Німеччини, повідомили у Держприкордонслужбі.

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Товар передали працівникам митниці. Причина в тому, що іноземець не задекларував їх. Сума оцінки цієї контрабанди може становити орієнтовно від 270 до 350 тисяч гривень, оскільки на даний час ще немає офіційної вартості даної моделі в України.

Новий iPhone 12 Pro Max в Україні буде коштувати від 41 999 гривень, в залежності від конфігурації. Натомість "сірі" продавці пропонують привезти смартфон у конфігурації зі 128 ГБ пам’яті під замовлення за ціною від 54 тисячі гривень, тоді як вартість версії на 256 ГБ може сягнути аж 60 тисяч гривень.

Варто відзначити, що нові моделі Apple iPhone 12 надійдуть в продаж в Україні 30 жовтня. Однак мова про моделі iPhone 12 та iPhone 12 Pro. При цьому iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max з'являться дещо пізніше.