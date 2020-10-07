Є багато способів перевезти контрабанду: наркотики у шлунку, антикваріат у кавунах та інші хитромудрі схованки. Та виявилось, їх можна й не ховати. Достатньо лише особливого статусу.

На кордонах світу час від часу відбуваються дипломатичні скандали. Прикриваючись недоторканністю, поважні чиновники спокійно кладуть у свій багаж незадекларовані речі. Про це – у новому випуску програми "Кордон.UA" на 24 каналі.

Попередній випуск Кокаїн замість бананів: як прикордонники виявили цікаву знахідку за 17 мільйонів

Декілька років тому представник посольства Північної Кореї спробував таємно провезти у Бангладеш 27 кілограмів золота. А нещодавно в індійському міжнародному аеропорту на контрабанді коштовностей спіймали місцевого високого посадовця.

Український псевдодипломат

На українських кордонах теж таке трапляється. Проте інколи дипломати виявляються фальшивими.

Співробітники Держприкордонслужби в ніч з 25 на 26 вересня 2020 року затримали псевдодипломата, який намагався перевезти до Угорщини повний мікроавтобус сигарет без акцизних марок.



Прикордонники затримали псевдодипломата / Колаж 24 каналу

За словами водія, у його автомобілі були не сигарети, а дипломатичний вантаж, який охоронявся міжнародним законодавством.

Бусик, запакований безакцизними цигарками, затримали на кордоні з Угорщиною у пункті пропуску "Тиса". У ньому помістилося майже 200 тисяч пачок контрафактного товару.



Бусик із безакцизними сигаретами / Фото ДПСУ

Втім обійшлося без міжнародного скандалу. Ще до огляду автомобіля прикордонники встановили:

водій – не дипломат, а звичайний контрабандист;

дипломатична картка – справжня підробка, як і номери автомобіля.

Тому шахраєві довелось відповідати не лише за незаконне переправлення підакцизних товарів, а й за підробку та використання фальшивих документів. А це вже – серйозний кримінал.

Прикордонники знайшли майже 200 тисяч пачок контрафактного товару: дивіться відео

Також у випуску: