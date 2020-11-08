Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала учасників Маршу народовладдя. Зокрема, вона закликала їх не припиняти боротьбу проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Білоруський народ вже 90 днів успішно протидіє беззаконню та насиллю в країні. Про це Світлана Тихановська повідомила у своєму телеграм-каналі.

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Зокрема, лідерка білоруської опозиції закликала громадян об'єднуватися у дворові ініціативи та створювати незалежні профспілки на підприємствах, в офісах та вишах. На її думку, це підсилює народне самоврядування та примножує солідарність. Як зазначила Тихановська, наразі режим в Білорусі не дає людям права вирішувати майбутнє країни.

Ми заслужили це право і будемо продовжувати до самої перемоги. Тому я підтримую кожного, хто вийде сьогодні на марш,

– заявила вона.

За словами Тихановської, кожен, хто виходить на вулицю для протестів, робить крок до "нової, вільної Білорусі".

Довідка. У Мінську 8 листопада 2020 року запланували провести Марш народовладдя. Втім, ще до початку акції силовики розпочали масові затримання протестувальників. Детальніше про це – читайте тут.

Лідерка опозиції зауважила, що вже протягом тривалого часу білоруси протестують проти справжнього беззаконня в країні.

"Подивіться, як увесь світ захоплюється білоруськими жінками, пенсіонерами, студентами, працівниками заводів, медиками й усіма білорусами", – підкреслила вона.

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Як зазначила Тихановська, білоруси дали режиму Лукашенка зрозуміти, що він втратив легітимність і владу. Натомість самі громадяни, за її словами, відчули, що разом вони є справжньою силою.

Затримання протестувальників 8 листопада 2020 року: дивіться відео