Кабінет Міністрів України запровадив "пріоритетні години" для людей літнього віку. Таким визначений період між 10 і 12 годинами кожного дня до кінця карантину.

Зміни до постанови, які запроваджують "пріоритетні години" вже набули чинності. Про це повідомив міністр Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Як пояснив очільник МОЗ, такі зміни мають на меті сповільнити рівень інфікування коронавірусом серед груп ризику. Саме до цієї групи відносяться люди літнього віку.

Тому важливо, аби вони якомога менше контактували з іншими людьми, адже відсоток летальних випадків найбільший саме серед людей, які старші за 65 років,

– підкреслив Максим Степанов.

"Пріоритетні години" триватимуть з 10:00 до 12:00 протягом усього карантину. Міністр висловив сподівання, що всі заклади торгівлі й послуг дотримуватимуться цього.

У чому суть "Пріоритетних годин":