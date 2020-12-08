Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що під час жорсткого карантину в Україні точно працюватиме транспорт. Також уряд не збирається закривати авіасполучення.

Деталі заяви Степанова щодо локдауну

За словами очільника МОЗ, уряд не закриватиме ні міський транспорт, ні авіасполучення. Тобто, все, що стосується транспорту, не буде закрито під час жорсткого карантину. Про це Степанов заявив у коментарі одному з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

Важливо Локдаун в Україні навряд чи запровадять 2 січня, – Степанов

"Ми 9 грудня фіналізіруем документ. Зараз проходять останні консультації з колегами. Спочатку по порядку МОЗ розробляє, відправляє рішення іншим колегам, і вони вже візують або вносять відповідні зміни до цього документу. Я б хотів побачити фіналізований документ, і потім ми відразу всім розповімо, що та як", – зазначив він.

Міністр охорони здоров’я додав, якщо говорити про кінцеві обмеження, то всі вони будуть дієвими.

Я хочу підкреслити як міністр охорони здоров'я, що важливо мати реальний локдаун, а не бутафорський. Тому дуже важливо пояснити людям, чому ми хочемо ввести жорсткий карантин. Тому що в кінці січня – на початку лютого у нас починається сезонне зростання захворюваності на грип, і нам потрібно підійти до нього з найменшою кількістю хворих на коронавірус,

– зауважив Стеапанов.

До теми Чи працюватиме міжміське та міжнародне сполучення під час локдауну: уряд готує обмеження

Що відомо про ймовірний локдаун в Україні: головне

Локдаун – це жорстка форма карантину, що обмежує вільне пересування як у самій країні, так і за її межами. Під час локдауну нормально функціонують лише організації, що надають основні послуги.

І президент, і керівництво МОЗ вже неодноразово порушували питання введення в Україні локдауну. У своїх заявах вони щоразу називали інші умови, за яких жорсткий карантин може повернутися в Україну.

Зокрема, міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що локдаун в Україні введуть, якщо добова кількість заражених становитиме 30 тисяч людей.

Раніше в уряді сподівались уникнути повного локдауну. Тому у листопаді запроваджували карантин вихідного дня. У перші вихідні грудня жодні обмеження діяти не будуть.

Зараз також говорять, що локдауну, коли все буде закрито, не буде. Натомість діятимуть обмеження відповідно до ситуації в регіонах – так званий "інтелектуальний локдаун".

Оскільки в Україні скасували карантин вихідного дня, то тепер уся країна перебуває у помаранчевій карантинній зоні.