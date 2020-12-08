Чи зупинять транспорт і авіасполучення під час локдауну: Степанов розставив крапки над "і"
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що під час жорсткого карантину в Україні точно працюватиме транспорт. Також уряд не збирається закривати авіасполучення.
Деталі заяви Степанова щодо локдауну
За словами очільника МОЗ, уряд не закриватиме ні міський транспорт, ні авіасполучення. Тобто, все, що стосується транспорту, не буде закрито під час жорсткого карантину. Про це Степанов заявив у коментарі одному з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
Важливо Локдаун в Україні навряд чи запровадять 2 січня, – Степанов
"Ми 9 грудня фіналізіруем документ. Зараз проходять останні консультації з колегами. Спочатку по порядку МОЗ розробляє, відправляє рішення іншим колегам, і вони вже візують або вносять відповідні зміни до цього документу. Я б хотів побачити фіналізований документ, і потім ми відразу всім розповімо, що та як", – зазначив він.
Міністр охорони здоров’я додав, якщо говорити про кінцеві обмеження, то всі вони будуть дієвими.
Я хочу підкреслити як міністр охорони здоров'я, що важливо мати реальний локдаун, а не бутафорський. Тому дуже важливо пояснити людям, чому ми хочемо ввести жорсткий карантин. Тому що в кінці січня – на початку лютого у нас починається сезонне зростання захворюваності на грип, і нам потрібно підійти до нього з найменшою кількістю хворих на коронавірус,
– зауважив Стеапанов.
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