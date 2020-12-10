Притула порадив міністру оборони піти у відставку через скандал з Бутусовим: деталі
Народний депутат від партії "Голос" Сергій Притула прокоментував скандал, який виник через те, що в Міністерстві оборони не знайшлося вакансій для журналіста Юрія Бутусова. Депутат порадив очільнику міністру Андрію Тарану подати у відставку і зосередити свою увагу на срачі у фейсбуці.
Адже його він вже влаштував у підпорядкованому міністерстві. Про це Сергій Притула написав у своєму фейсбуці.
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Нардеп відзначив, що за 7 років військового волонтерства ніколи не критикував Міністерство оборони чи його очільника.
Зокрема, для волонтерської діяльності йому ніколи не треба було погодження з міністром чи Міністерством. Як виняток, він навів приклад однієї зустрічі волонтерів з ексглавою Міноборони Степаном Полтораком.
Щоб забезпечити якийсь підрозділ необхідним, мені було достатньо дзвінка від комбата чи смски від комроти. Тому критика міністерства була поза моєю парафією,
– зауважив Притула.
Але депутат наголосив, що не міг не прокоментувати те, як міністр оборони, який провалив державне оборонне замовлення, знаходить час для розбірок із журналістом.
Відтак він порадив Тарану "подати у відставку і зосередити увагу на срачі у фейсбуці. Бо срач у підпорядкованому міністерстві він вже влаштував".
Конфлікт між Міноборони та Юрієм Бутусовим: деталі
- 8 грудня Міністерство оборони України публічно запропонувало посаду у відомстві головного редактору сайту "Цензор.нет" Юрію Бутусову. Журналіст-розслідувач спеціалізується на військовій тематиці, зокрема оборонних закупівлях.
- Журналіст заявив, що приймає цю пропозицію та запропонував свою програму.
- Вже 10 грудня стало відомо, що кадрові служби Міноборони не знайшли для Бутусова вакансії, яка б відповідала "рівню його амбіцій".
- Сам журналіст на своїй сторінці у фейсбуці перед співбесідою вимагав зустрітися безпосередньо з міністром оборони Андрієм Тараном, а не працівниками кадрової служби.
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