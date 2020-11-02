Раніше Сергій Притула зустрічався з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Глава Офісу Президента робив кандидатові у мери Києва кілька цікавих пропозицій, які "могли би його поєднати із ЗеКомандою".

Перші розмови почалися ще у лютому 2020 року. Це були певні кадрові пропозиції, на які шоумен та кандидат у міські голови столиці не приставав. Про це Сергій Притула розповів в інтерв’ю "Українській правді".

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Згодом він мав й інші зустрічі з Володимиром Зеленським та Андрієм Єрмаком. Про що на них говорили – Притула не коментує.

Мене кликали на зустріч, як у випадку з керівником Офісу Президента, так і у випадку з президентом, я не можу собі дозволити такої розкоші як вихлюпнути назовні ті пропозиції, які робили,

– пояснив він.

Однак зазначив, що президент робив йому й окрему пропозицію, яка не була пов’язана з посадами, але була продовженням риторики голови його Офісу.

Що відомо про політичну діяльність Притули