Майже 68% українців не можуть назвати жодного політика з відносно бездоганною репутацією.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Найчастіше, як політика з бездоганною репутацією, українці називають чинного президента Володимира Зеленського – 12,2%. На другому місці – кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула з повною підтримкою 9,2% опитуваних.

Значно рідше українці готові ручатися за репутацію Дмитра Разумкова (4,9%), Юрія Бойка (4,1%) та Петра Порошенка (3,7%).

Соціологи також поцікавились, з якою партією українці найчастіше асоціюють корупцію. Так, 49% респондентів називають партію "Європейська солідарність", 32% – "Батьківщину", 31% – ОПЗЖ. Також 71% респондентів не змогли назвати жодної партії, що б, на їхню думку, мала відносно бездоганну репутацію.

Опитування проводилося з 8 по 15 жовтня. У ньому взяли участь 1009 респондентів віком від 18 років, що мешкають у 73 населених пунктах усіх регіонів України, крім АР Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося лише на підконтрольній Україні території.