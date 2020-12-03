"Приватбанк" подав до Вищої ради правосуддя скаргу на дії судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка. Скарга надійшла до ВРП 3 грудня. Зауважимо, що саме Вовк виніс ухвалу про сплату банком 350 мільйонів доларів компаніям, пов'язаним з братами Суркісами.

Вражає, але скарга налічує понад 1 100 сторінок. Про це повідомляє пресслужба банку.

Важливо Коломойський вимагає у суді вивчити законність договору "Приватбанку" з детективами Kroll

У вересні поточного року саме суддя Сергій Вовк виніс одіозну ухвалу про сплату "Приватбанком" 350 мільйонів доларів компаніям, що фактично пов'язані з братами Суркісами.

Таке рішення суддя Вовк ухвалив ще 2 вересня 2020 року. Це відбулося до розгляду справи по суді.

Справа Суркісів і "Приватбанку": що відомо