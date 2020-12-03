"Приватбанк" подав до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю Вовка: деталі скандалу
"Приватбанк" подав до Вищої ради правосуддя скаргу на дії судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка. Скарга надійшла до ВРП 3 грудня. Зауважимо, що саме Вовк виніс ухвалу про сплату банком 350 мільйонів доларів компаніям, пов'язаним з братами Суркісами.
Вражає, але скарга налічує понад 1 100 сторінок. Про це повідомляє пресслужба банку.
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У вересні поточного року саме суддя Сергій Вовк виніс одіозну ухвалу про сплату "Приватбанком" 350 мільйонів доларів компаніям, що фактично пов'язані з братами Суркісами.
Таке рішення суддя Вовк ухвалив ще 2 вересня 2020 року. Це відбулося до розгляду справи по суді.
Справа Суркісів і "Приватбанку": що відомо
- Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного "Приватбанку". Головував на засіданні скандальний суддя Павло Вовк.
- Суть позову – депозити на 250 мільйонів доларів та відсотки, які за ці гроші набігли від 2016 року, а це ще приблизно 100 мільйонів доларів.
- Цьому передувало те, що 2016 році НБУ визнав Суркісів "інсайдерами "Приватбанку" (тобто, співвласниками), тому депозити братів конвертували у капітал банку, а сам банк в результаті націоналізації став державним.
- 17 травня 2017 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним і скасував рішення комісії НБУ, за яким родина Суркісів мала стосунок до "Приватбанку". Також суд скасував накази тимчасового адміністратора "Приватбанку", які стосувалися рахунків фізосіб.
- Зрештою родина Суркісів, а також пов'язані з ними особи, подали 42 позови проти Національного банку України. Ці справи розглядають і розглядали як в українських, так і міжнародних судах.
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