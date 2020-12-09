У грудні 2019 році "Приватбанк" подав позов до Окружного суду Тель-Авіва у Ізраїлі проти своїх колишніх власників, зокрема Ігоря Коломойського. У позові мовилося про схему привласнення коштів "Приватбанку" розміром у щонайменше 600 мільйонів доларів. За рік Ізраїльський суд виніс рішення на користь "Приватбанку".

Деталі справи

На переконання українського банку, вищезазначені 600 мільйонів доларів незаконно вивели з фінустанови у період з 2007 по 2011 роки. Опісля ці гроші розмістили на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – "Ізраїльському банку Дисконт" (Israel Discount Bank). Про це повідомляє пресслужба "Приватбанку".

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Через це "Приватбанк" звернувся до "Ізраїльського банку Дисконт" (ІБД) із позовом як до одного із співвідповідачів в Ізраїлі. Крім того, додають у фінустанові, ІБД сприяв незаконному привласненню грошових коштів "Приватбанку" та порушив свої обов’язки перед ним.

Таким чином ізраїльський банк дозволив здійснити "очевидно шахрайські перерахування коштів на свій банківський рахунок". Також він не вчинив жодних дій для відмови або блокування таких операцій, попри "безліч очевидних критичних показників, які свідчили про шахрайські дії та відмивання коштів".

ІБД, зі свого боку, звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову. Як варіант вони просили і зупинити розгляд, поки не ухвалять рішення у справах за позовами, поданими "Приватбанком" в Англії та США. Ізраїльський суд заслухав обґрунтовані заперечення "Приватбанку" проти зазначеного клопотання у липні 2020 року.

Рішення суду в Ізраїлі на користь "Приватбанку"

Його Окружний суд Тель-Авіва ухвалив 7 грудня. Відповідно до нього, відмовлено у задоволенні клопотання ІБД у повному обсязі. Водночас суд вирішив, що позовні вимоги до ІБД повинні стати предметом повноцінного судового розгляду, а також зобов’язав його відшкодувати судові витрати. У "Приватбанку" підкреслюють, що це свідчить про їхню беззаперечну перемогу.

Приватбанк" – задоволений, що ізраїльський суд виніс рішення на його користь, відхиливши клопотання ІБД, та визнав важливість розгляду позову "Приватбанку без невиправданих зволікань та без прив'язки до проваджень в Англії та США. Останні стосуються інших збитків, завданих "Приватбанку" через інакші шахрайські схеми, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі", –

прокоментували рішення суду в "Приватбанку".

Отже, тепер ІБД є зобов’язаним подати заперечення проти позову "Приватбанку". У "Приватбанку" кажуть що ізраїльський банк досі це намагався уникнути. Також ІБД має надати пояснення щодо подій та обставин, які призвели до незаконного виведення з "Приватбанку" більше ніж 600 мільйонів доларів і перерахування їх на банківський рахунок, відкритий в "Ізраїльському банку Дисконт".

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