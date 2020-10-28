Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ розслідувати зловживання владою керівником Фонду держмайна.

Що не так із приватизацією готелю "Дніпро"?

Скаржились на вже відомі явні порушення:

– за документами Фонду перемогла одна особа, а в ЗМІ – зовсім інша називає себе покупцем готелю;

– за документами переможець мав платити за готель своїми грошима, але як виявилось потім – оплачувати покупку він буде кредитними.

Раніше Готель "Дніпро" у Києві продали за понад 1 мільярд гривень: ціна перевищила всі очікування

І не думайте, що це бюрократичні дрібниці. Хто купує та за які гроші – найважливіше в приватизації, будь-то Україна чи будь-яка інша країна світу.

Якщо держава, підписуючи договір, не знає, хто справжній покупець – значить ми дозволяємо брати участь в приватизації фунтам та прокладкам. І якщо щось піде не так, питати ми також будемо з фунтів та прокладок. А за ними може стояти далі вже хто завгодно, в тому числі російський бізнес, якого "тут нет". Так само і щодо коштів.

І хоча поки це лише внесення інформації до реєстру розслідувань та початок кримінального провадження. Однак, можливо хоч на якогось чиновника це подіє в майбутніх аукціонах. Адже те, що нам пропонується як норма, насправді нею не є.

Норма – це виконувати закон. Коли держава чітко знає, хто купує її актив та за які гроші. І коли де-юре та де-факто повністю співпадають. Все інше – фальсифікації, маніпуляції та зловживання, за які винні мають нести відповідальність.

Авторка: Агія Загребельська