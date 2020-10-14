В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. З нагоди свята низка посольств інших держав опублікували привітання в соцмережах для українськимх воїнів.

Усі привітання дипломатичних відомств зібрав у матеріалі 24 канал.

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США

Від імені США українських героїв привітала аташе з питань армії та оборони полковник Бріттані Стюарт. Вона наголосила, що держсекретар США Майк Помпео та його заступник Стівен Біґен, коли були в Україні, обов'язково відвідували меморіали загиблим солдатам.

Тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет та територіальну цілісність України з огляду на російську агресію. У День захисника України та і кожного дня ми вшановуємо українців, які віддали життя, аби захистити Україну,

– зазначили у посольстві США.

У привітанні наголосили, що США залишаються непохитним партнером України.

Нідерланди

У привітанні посольства Нідерландів теж наголосили, що підтримують як Україну, так і чоловіків та жінок, що її захищають.