Пошана українським воїнам: як інші країни вітають Україну з Днем захисника – фото, відео
В Україні 14 жовтня відзначають День захисника. З нагоди свята низка посольств інших держав опублікували привітання в соцмережах для українськимх воїнів.
Усі привітання дипломатичних відомств зібрав у матеріалі 24 канал.
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США
Від імені США українських героїв привітала аташе з питань армії та оборони полковник Бріттані Стюарт. Вона наголосила, що держсекретар США Майк Помпео та його заступник Стівен Біґен, коли були в Україні, обов'язково відвідували меморіали загиблим солдатам.
Тому що саме солдати, пожертвувавши собою, допомогли захистити демократію, суверенітет та територіальну цілісність України з огляду на російську агресію. У День захисника України та і кожного дня ми вшановуємо українців, які віддали життя, аби захистити Україну,
– зазначили у посольстві США.
У привітанні наголосили, що США залишаються непохитним партнером України.
Нідерланди
У привітанні посольства Нідерландів теж наголосили, що підтримують як Україну, так і чоловіків та жінок, що її захищають.
Швеція
Від імені Швеції українських захисників привітав аташе з питань оборони, капітан другого рангу Бйорн Вільберн. Він наголосив на підтримці шведами незалежності та територіальної цілісності України.
Ми пишаємось можливістю працювати та співпрацювати з нашими колегами в українських силах безпеки. З Днем захисника України,
– мовиться у привітанні.
Ліван
У посольстві Лівану в Україні подякували усім, хто оберігає мир та спокій в Україні.
Низький уклін усім українцям, які захищали і продовжують захищати територіальну цілісність і суверенітет,
– зазначили у привітанні.
Італія
Привітання з подякою опублікувало у фейсбуці і посольство Італії в Україні.
Хорватія
Велике привітання українським захисникам опублікували на фейсбук-сторінці дипломатичного відомства Хорватії. У посольстві зазначили, що українським захисникам слід дякувати за їхню самопожертву.
Дякуймо не лише 14 жовтня, під Покровом Богородиці, а щодень і не чекаючи нагоди. Дякуймо за те, що ми є, і є Україна. Дякуймо словом і ділом, пам’ятаючи Рузвельтове: роби, що можеш, тими засобами, які маєш, там, де ти є,
– мовиться у привітанні.