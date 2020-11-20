Здавалося, що неприємні сюрпризи на виборах у 2020 році вже закінчилися, але ні. На Київщині депутатом обласної ради від Кагарлицького району став Віталій Карлюк – місцевий агробарон, який був її депутатом і в попередньому скликанні та представляв там "Блок Петра Порошенка"

Політик став відомим після оголошення підозри в рейдерському захопленні агрофірми, яка належала загиблому в АТО. Детальніше про це – у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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В депутатській роботі зірок Карлюк особливо не хапав. Як народний обранець запам'ятався лише тим, що одного разу в сесійній залі жорстоко побив депутата від "Батьківщини".

Натомість широкому загалу Карлюк став відомим завдяки іншому. У травні 2019 року йому оголосили підозру в рейдерському захопленні агрофірми "Русава-Ка", що на Київщині.

Кому належала ця фірма

Це велике агропідприємство, яке давало роботу кільком сотням селян, належало загиблому під Іловайськом рядовому батальйону "Донбас" Марку Паславському.

Паславський народився в США у родині українських емігрантів. В 1991 році одразу після здобуття Україною незалежності він приїхав до Києва, де почав займатись підприємницькою діяльністю.



Український захисник Марко Паславський / Фото "Радіо Свобода"

За 20 років йому вдалося створити велике агропідприємство у Кагарлицькому районі на Київщині, яке наприкінці 2000-х років стало найбільшим платником податків у районі.

Довідка. Агрофірма "Русава-К" мала 300 одиниць сільгосптехніки, тисячі гектарів землі в обробці, чимало сільськогосподарських та промислових будівель.

Але у 2014 році почалося вторгнення росіян в Україну. Паславський кинув агробізнес, записався добровольцем до батальйону "Донбас" і поїхав воювати на Схід, взявши собі позивний "Франко" на честь відомого українського письменника.

Паславський пішов на фронт підготовленим, адже за основною спеціальністю у США був військовим. У 1981 році він закінчив престижну американську військову академію у Вест-Пойнті.

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Після цього 10 років служив у елітному військовому підрозділі – 75 полку рейнджерів, де вийшов у відставку у званні майора та переїхав в Україну. І вже тут він повернувся до військової справи через вторгнення росіян на Донбас.

Рейдерське захоплення підприємства

Майже одразу після від'їзду Паславського на війну до земель і майна його фірми почали проявляти цікавість люди сусіднього агровласника – вже відомого нам депутата БПП Віталія Карлюка, закидаючи пропозиції про продаж агропідприємства.

Втім, Паславський з фронту через знайомих передавав зацікавленим категоричні відмови. А 19 серпня 2014 року під час операції з визволення Іловайська рядовий Паславський загинув.

За якийсь час всю власність його фірми було переоформлено на нікому невідомого мешканця Криму, родині загиблого героя війни не дісталося нічого.

Новий реальний хазяїн знайшовся швидко: сільськогосподарську техніку з фірми Паславського перевезли на територію підприємства Карлюка, його люди почали хазяйнувати і на землі.

Небайдужі активісти та журналісти почали бити в дзвони. І через справді героїчну постать Марка Паславського правоохоронці були змушені відкрити кримінальну справу про спробу рейдерського захоплення його підприємства.

І швидко з'ясували, що угода про купівлю-продаж його фірми була сфальшованою, а підпис Марка – підробленим. Так само за підробленими документами ділки прибрали до рук і квартиру Паславського у Львові.

Розслідування справи затягнулося

Слідство тягнулося довгі 4 роки. І ось, в травні 2019 тодішній генпрокурор Юрій Луценко урочисто оголосив, що слідчі знайшли ймовірного винуватця у рейдерському захопленні агрофірми загиблого героя АТО.

Цим винуватцем є депутат Київської облради Карлюк, якому вже повідомлено про підозру. "Закон і справедливість" – пафосно закінчив Юрій Луценко. Щоправда, від якої партії Карлюк є депутатом генпрокурор тоді скромно промовчав.

Тим часом почали спливати деталі розслідування. Під час обшуку слідчі знайшли у депутата Карлюка вдома документи захопленої фірми Паславського, чернеткові записи у блокноті, де розписана вся схема рейдерського набігу, а також інші докази.

Перед цим військова прокуратура також відкрила кримінальну справу про загибель Паславського. Слідство з'ясувало, що він загинув під Іловайськом, отримавши 3 кулі в спину. І припустило, що загинути він міг зовсім не від пострілів ворога.

Попри зібрані докази, затриманий депутат Карлюк за ґрати так і не потрапив. Невдовзі він вийшов на волю під заставу у смішні для нього 1 200 000 гривень.

Карлюк знову виграв на виборах

Суди по справі щодо рейдерського захоплення агрофірми Паславського тривають і досі. Ну а якщо вироку суду немає, то ніщо не завадило Карлюку висунутися на виборах у 2020 році і навіть їх виграти.



Депутат Київської обласної ради Віталій Карлюк / Фото з фейсбука політика

Він був обраний до обласної ради Київщини від партії "Європейська Солідарність" – колишнього "Блоку Петра Порошенка". Де так пишаються армією, мовою і вірою, що не гидуючи висунули кандидатом підозрюваного у привласненні майна героя війни.

При чому, цинізм дійшов до такої межі, що Карлюк на своїй офіційній сторінці у розпал виборів поруч зі своїми фотографіями з символікою "Європейської Солідарності" опублікував ще й власне фото з написом: "Дякую захисникам України!".

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Ну що ж, можна сказати, що це явка з повинною. Адже згідно з матеріалами слідчих, у Карлюка є багато чого такого, за що він може дякувати захиснику України Марку Паславському, загиблому під Іловайськом.