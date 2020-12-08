Приймаю пропозицію Міноборони, – Бутусов погодився працювати у відомстві
Журналіст Юрій Бутусов прийняв пропозицію Міністерства оборони України та погодився зайняти посаду у структурі. Також чоловік назвав свою програму дій.
Журналіст наголосив, що як відповідальний громадянин, зобов'язаний прийняти пропозицію. Про це заявив в ефірі 24 каналу.
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"Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій", – написав журналіст також на своїй сторінці у фейсбук.
За словами Бутусова, є кілька причин, чому його покликали в Міноборони. Зокрема, аби він перестав писати правду, а також через колапс у міністерстві.
Я щиро сподіваюсь, що під час війни Міноборони України не буде тією структурою, яка "стібеться" у фейсбуці. Побачимо подальшу реакцію відомства та Офісу Президента. Якщо це "стьоб" – то з інтелектуальним рівнем нашого Міноборони та Верховного головнокомандувача буде все зрозуміло,
– заявив Бутусов.
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Яку посаду можуть запропонувати Бутусову
Міністерство пропонує Бутусову зайняти одну з міністерських позицій у сферах, на яких він зосереджує увагу. Наприклад, напрямки озброєння чи логістики.
Конкретної посади мені не запропонували. Це загальні слова, які не мають конкретних пропозицій,
– запевнив Бутусов.
"Оскільки всі посади директорів департаментів за законом можуть бути зайняті виключно на конкурсних засадах, Міноборони не може мені гарантувати будь-яку з цих посад, інакше це буде в чистому вигляді корупція. Таким чином відкриті тільки посади міністра та заступників міністра", – наголосив журналіст.
Яка програма Бутусова
Програма Бутусова складається з 12 пунктів. Серед основних журналіст пропонує:
- Провести розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони та можливої наявності російських шпигунів в секторі оборони.
- Провести аудит дій за 2020 й рік у фінансовій сфері, і встановити причини зриву держоборонзамовлення тощо.
- Розробити військову доктрину – цілі і завдання оборонного планування на 2021 рік.
- Створити групи військових і цивільних експертів з вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Грузії тощо.
- Створити групи зі зміни статутів і нормативної бази ведення бойових дій, бойової підготовки та внутрішньої служби зі складу військовослужбовців.
- Підготувати програми розвитку Збройних сил.
- Також у пунктах йдеться про реформу Міноборони та територіальної оборони.
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