Призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України поки не є актуальним питанням. Наразі влада зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання.

За словами глави Мін’юсту Дениса Малюськи, в Україні займаються внесенням змін до Конституції, якими будуть доповнені відповідні повноваження глави держави. Про це Малюська розповів в коментарі "РБК-Україна".

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Після внесення змін до Конституції Мін'юст підключиться до розробки відповідних змін у закон про НАБУ,

– уточнив Малюська.

Конституційні зміни, за його словами, будуть полягати в тому, що президент зможе призначати директора НАБУ тільки за погодженням з Верховною Радою.

"Питання призначення нового директора НАБУ поки що неактуально і з цим можна не поспішати", – додав Малюська.

Що цьому передувало: