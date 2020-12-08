Призначення нового директора НАБУ поки неактуальне, – Малюська
Призначення нового директора Національного антикорупційного бюро України поки не є актуальним питанням. Наразі влада зосереджена на розробці конституційних змін для врегулювання цього питання.
За словами глави Мін’юсту Дениса Малюськи, в Україні займаються внесенням змін до Конституції, якими будуть доповнені відповідні повноваження глави держави. Про це Малюська розповів в коментарі "РБК-Україна".
Раніше Глава КСУ стверджує, що Ситника призначили директором НАБУ незаконно
Після внесення змін до Конституції Мін'юст підключиться до розробки відповідних змін у закон про НАБУ,
– уточнив Малюська.
Конституційні зміни, за його словами, будуть полягати в тому, що президент зможе призначати директора НАБУ тільки за погодженням з Верховною Радою.
"Питання призначення нового директора НАБУ поки що неактуально і з цим можна не поспішати", – додав Малюська.
Що цьому передувало:
- У серпні 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника главою НАБУ.
- У суді заявили, що, призначаючи у 2015 році Ситника на посаду, п'ятий президент України Петро Порошенко перевищив свої повноваження.
- У НАБУ заявили, що таке рішення КСУ є політично вмотивованим.
- 26 жовтня Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення відсторонити Ситника з посади директора НАБУ. Упродовж місяця Ситник мав передати свої повноваження комусь із заступників.
- В Офісі Президента наголосили, що рішення ОАСК оскаржуватимуть.
- Наприкінці листопада Кабмін підтримав законопроєкт про право Верховної Ради змінити очільника НАБУ.
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