Призов в окупованому Криму – це воєнний злочин, який заборонений міжнародним гуманітарним правом. Росія нестиме за нього відповідальність, як і за інші злочини, вчинені проти України.

Військовослужбовці округу, до якого планують відправити жителів Криму, здійснюють збройну агресію проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Призов в Криму – це воєнний злочин, прямо заборонений міжнародним гуманітарним правом. Все це демонструє, що російська агресія триває,

– відзначив дипломат.

За словами міністра, раніше від речника президента Росії лунали заяви про те, що питання Криму нібито закрите та його ніхто не буде обговорювати.

Однак Кулеба наголосив, що питання закрите виключно у свідомості жителів Кремля. Для решти світу та для росіян, що не піддаються кремлівській пропаганді, питання Криму залишатиметься відкритим, поки півострів не повернеться до складу України.

Крім цього, міністр додав, що всі злочини Росії, зокрема, у Криму, документують та фіксують. Кулеба переконаний, що настане час, коли РФ понесе за них відповідальність.

Зверніть увагу! Росія окупувала Крим у 2014 році, провівши на півострові псевдореферендум. Після цього РФ розпочала збройну агресію на Донбасі.

Що відомо про призов у Криму