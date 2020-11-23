У Запоріжжі медики скаржаться на відсутність гарантованих 300% надбавки до зарплатні через пандемію COVID-19. Раніше це обіцяли зробити представники Міністерства охорони здоров'я.

Наприкінці 2020 року у регіоні значно побільшало хворих на коронавірус. Втім, доплату отримали не всі медики. Про це мовиться у сюжеті 24 каналу.

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Водій однієї з бригад швидкої допомоги за місяць роботи отримав лише 3 600 гривень. Але у МОЗ доплачкувати водіям й не планували.

Натомість лікарка швидкої допомоги протягом 3 місяців отримувала по 9 тисяч гривень доплати за роботу з хворими на COVID-19. За її словами, наразі про обіцяні "300% медикам" ніхто вже не говорить, а платня лікарів зменшилась вдвічі.

Тепер призначили заохочувальні кошти – приблизно 3 тисячі. Якщо я не отримаю "ковідні" гроші, а лише зарплату й ці заохочувальні, то вийде близько 10 тисяч гривень,

– зазначила лікарка Юлія Семенова.

За словами медиків, їм доводиться наполегливо доводити керівництву, що вони працювали з хворими на коронавірус. Втім, це не означає, що потім вони отримають гроші.

Чому не виплачують кошти

Керівники запорізької швидкої допомоги не приховують, що коштів, які надходять з Києва, не вистачає на премію для всіх працівників.

Як зазначила директорка Облцентру екстреної допомоги Наталія Дорошева, щоб кожен медичний працівник отримав доплату в розмірі 300%, установі потрібно ще 27 мільйонів гривень.

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Водночас через стрімке зростання хворих на COVID-19 медики мусять ще більше працювати.

"На жаль, ситуація як в Україні, так і в Запорізькій області гіршає. Ми продовжуємо очолювати антирейтинг українських регіонів, у яких фіксують найвищий рівень захворюваності", – заявив головний санітарний лікар області Роман Терехов.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 у Запоріжжі виявили понад 14 тисяч хворих на коронавірус. З них станом на 23 листопада 2020 року одужали 2 867 осіб. Водночас 151 людину не вдалося врятувати.

Запланованих виплат для медиків, які працюють з хворими на COVID-19, не вистачає через значні темпи поширення вірусу. У деяких регіонах це навіть призводить до масових звільнень.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу