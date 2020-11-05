У випуску програми "Про головне" за 5 листопада – Верховна Рада проголосувала за проєкт бюджету на 2021 рік у першому читанні. Втім, Бюджетний кодекс ухвалили лише з 2 спроби. Через стрімке зростання кількості хворих на COVID-19 уряд може посилити карантинні обмеження . Натомість у МОЗ заговорили про карантин вихідного дня.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Україна підготувала для ТКГ "План спільних кроків" щодо Донбасу. За словами голови української делегації Леоніда Кравчука, документ містить пропозицію щодо повного припинення конфлікту та демілітаризацію окремих районів Донеччини і Луганщини.