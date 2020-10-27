У випуску "Про головне" за 22 жовтня – COVID-19 зафіксували в Офісі Президента. Двоє заступників голови ОП Андрія Єрмака захворіли на коронавірус, ще в кількох працівників є підозра. Окружний адмінсуд Києва схвалив рішення про відсторонення від посади директора НАБУ Артема Ситника.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

В Одесі в приміщенні райдержадміністрації, де розташована територіальна виборча комісія, знайшли ручну димову гранату.

Члени однієї з територіальних виборчих комісій на Київщині потрапили в аварію. Їхнє авто зіштовхнулося з вантажівкою – жінка загинула, чоловік потрапив до лікарні.

Катастрофічна ситуація з COVID-19 в окупованому Криму. Про таке заявляють у Меджлісі кримськотатарського народу і закликають ОБСЄ та ООН відвідати анексований Росією півострів.

Словаччина найближчими вихідними збирається протестувати всіх громадян. Перевірку пройдуть усі жителі країни, віком від 10 років.