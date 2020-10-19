У випуску "Про головне" за 19 жовтня – з'явились подробиці про проведення всенародного опитування. На виході з виборчих дільниць стоятимуть волонтери у білих накидках з написом "5 питань від президента". Проводити агітацію їм заборонено. Президент Зеленський виступатиме перед нардепами в Раді. На трибуні його очікують зранку, після виступів депутатських груп.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В Україні 9 обласних центрів опинились у червоній зоні карантину. Суд заборонив розповсюдження книги про Стуса, автором якої є Вахтанг Кіпіані.