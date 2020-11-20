У випуску програми "Про головне" за 20 листопада – нещодавно запрацював проєкт, який пропонує кредитування житла під 10% річних. Її ініціатором був Володимир Зеленський. Нині до програми долучились 3 державних банки і 2 комерційних. Утім умови кредитування у них різні. Користувачі соцмереж бурхливо відреагували на новий проєкт герба України. Багато людей не задоволені художнім доробком.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: Новим послом України у США може стати ексміністерка фінансів Оксана Маркарова. Її кандидатуру пропонує міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. В Укроборонпромі заявили, що вже з 1 січня може зупинитися переоснащення української армії. А все через те, що верхівка новоствореного Міністерства з питань стратегічних галузей виробництва намагається управляти концерном у ручному режимі і всіляко блокує запровадження реформи оборонно-промислового комплексу.