У випуску програми "Про головне" за 4 грудня – за півтора роки президентства Володимир Зеленський майже повністю замінив своє оточення. Верховна Рада розблокувала роботу НАЗК та відновила е-декларування, а також – відновила кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Верховна Рада ухвалила низку президентських законопроєктів щодо підтримки бізнесу під час локдауну. За відповідне рішення проголосувала більшість нардепів. Уряд не буде запроваджувати повний локдаун до кінця грудня 2020 року – карантин вихідного дня у листопаді сповільнив розповсюдження COVID-19. Проте вже у січні 2021 року – локдаун неминучий.