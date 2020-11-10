У випуску програми "Про головне" за 10 листопада – у Верховній Раді пропонують відновити електронне декларування. Відповідний законопроєкт подав спікер парламенту Дмитро Разумков. В Україні різко зростає кількість хворих на COVID-19. У лікарнях вже готують нові ліжка для госпіталізації пацієнтів.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Нагірний Карабах більше не є зоною бойових дій. Конфлікт між Азербайджаном та Вірменією тривав близько півтора місяця. Втім, 9 листопада 2020 року країни підписали мирну угоду, адже напередодні ситуація в регіоні значно загострилась.