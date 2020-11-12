У випуску програми "Про головне" за 12 листопада – у Верховній Раді від початку пандемії на COVID-19 захворіли 75 народних депутатів. Зокрема, інфікувалися Володимир Зеленський та Андрій Єрмак. ДБР розслідує справу, фігурантом якої став Конституційний Суд. Розслідування ведуть по 2 статтях Кримінального кодексу.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Кількість хворих на COVID-19 в Україні стрімко зростає. Через це в країні запровадять карантин вихідного дня. Таке рішення уряду викликало хвилю протестів на місцях.