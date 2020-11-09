У випуску програми "Про головне" за 9 листопада – Володимир Зеленський захворів на коронавірус, він хоче дистанційно виконувати обов'язки президента. Джо Байден вже формує нову адміністрацію. Наразі запрацювала перехідна команда нового президента і вони вже почали розробляти стратегії вирішення гострих внутрішніх проблем.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Голова Нацбанку Кирило Шевченко починає перемови з Міжнародним валютним фондом у Вашингтоні. Дивіться повний випуск програми "Про головне" за 9 листопада: