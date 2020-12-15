У випуску програми "Про головне" за 15 грудня – лікарі, обурені недофінансуванням з Держбюджету, ще до голосування у соцмережах запустили флешмоб "Врятуй лікаря" з вимогою до влади виконати обіцянки й підвищити зарплати. У разі відмови вони обіцяють організувати національний страйк. У Верховній Раді проголосували за повернення повноважень Національному агентству з питань запобігання корупції.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Спікер парламенту повідомив про те, що 2 міністра, а саме мінекології Роман Абрамовський та міністерства у справах ветеранів Сергій Бессараб подали у відставку. Їхні заяви мають розглянути вже завтра, 16 грудня.

Духовенство виступило проти казкового капелюха на головній ялинці у Києві і столична влада пообіцяла повернути на дерево вифлеємську зірку.