У випуску "Про головне" за 16 жовтня – ситуація з кількістю вільних ліжок у лікарнях дуже дивна. У МОЗ кажуть, що вільні місця є, а громадськість та перевірка переконують, що все заповнено на 100%.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

У мережі вже вигадують свої власні 5 питань до Володимира Зеленського. Серед них є багато мемів.

Місцеві вибори в Україні відбудуться вже 25 жовтня. Однак громадяни їх сприймають чомусь менш серйозно, ніж парламентські чи президентські, тож приходять зазвичай на дільниці неохоче.