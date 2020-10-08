У випуску програми "Про головне" за 7 жовтня – у МОЗ попереджають про можливість нових карантинних обмежень. Все через велику кількість хворих на коронавірус в Україні. Умовний 5% бар'єр на місцевих виборах долають 5 партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "За майбутнє".

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У апеляційній палаті ВАКС зранку намагаються домогтися поновлення справи щодо багатомільярдних збитків через "Ротердам+". Її прокурор САП закрив ще наприкінці серпня.