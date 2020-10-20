У випуску "Про головне" за 20 жовтня – соціологи оприлюднили ще одне дослідження: в українців питали, кого вони вважають найбільшими корупціонерами країни. Відповідь пропонували обрати серед політиків. Міністр охорони здоров'я виступив у Верховній Раді, він зазначив, що МОЗ запроваджує так звані 4 рівні небезпеки COVID-19. Згідно з рівнями будуть визначати заходи реагування на пандемію.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Володимир Зеленський 20 жовтня виступав з трибуни парламенту з щорічним звітом президента. У ньому президент розповів про стратегічні напрямки розвитку держави, а також про внутрішнє і зовнішнє становище України.