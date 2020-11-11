У випуску програми "Про головне" за 11 листопада – німецько-американська вакцина від коронавірусу пройшла останню фазу випробувань. Виробники заявили про 90% ефективності препарату. В Україні скасували адаптивний карантин, а замість нього – загальний локдаун вихідного дня. Уряд запровадив карантин попри протести підприємців.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Деякі мери в Україні настільки сподобались своїм мешканцям, що за них проголосувала більшість виборців. Водночас 10 голів обласних центрів виграли вибори вже у першому турі.