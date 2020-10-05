У випуску програми "Про головне" за 5 жовтня – Леонід Кравчук виступив з ініціативою щодо створення ради вихідців з Донбасу, яка має допомагати ТКГ. Зокрема, рада повинна напрацьовувати пропозиції для української делегації у Мінську. Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном у Нагірному Карабасі не припиняється вже понад тиждень. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в черговому загостренні.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У ВООЗ зазначили, що приблизно 760 мільйонів людей могли заразитися коронавірусом з початку пандемії. З такою заявою виступив директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.