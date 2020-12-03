У випуску програми "Про головне" за 3 грудня – Росія намагається самоусунутися від переговорів щодо Донбасу та залучити бойовиків до міжнародних платформ. На такі дії українська делегація в ТКГ відреагувала вкрай негативно. В Україні критична ситуація з лікарнями. Зокрема, в Одесі трапився випадок, який демонструє справжній стан завантаженості медзакладів.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Володимир Зеленський призначив нового голову Укроборонпрому. Ним став ексочільник Херсонської ОДА Юрій Гусєв. Україна має змогу прискорити свій вступ до НАТО. Зокрема, у 2021 році вона може долучитися до операції "Морський охоронець" у Середземному морі.