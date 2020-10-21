У випуску "Про головне" за 21 жовтня – про можливі перестановки в Офісі Президента після місцевих виборів повідомили журналісти "Української правди", посилаючись на свої джерела у "Слузі народу". Представники благодійних та пацієнтських організацій 21 жовтня 2020 року пішли під ОПУ, аби нагадати, що є ті, для кого медичний канабіс – єдиний спосіб зменшити біль і страждання від невиліковних хвороб.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У "Слузі народу" запропонували скасувати другий тур голосування на місцевих виборах. Нардепи фракції вже зареєстрували відповідну постанову у Верховній Раді.