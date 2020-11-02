У випуску програми "Про головне" за 2 листопада станом на 19:00 – наразі нардепи мають вирішити як перезавантажити КСУ та водночас зберегти верховенство права після скандальних рішень суду. Однак юридичних підстав для розпуску складу суду немає. Розгляд питання щодо згортання ринку землі вирішили продовжити. Невідомо до яких наслідків може призвести відповідне рішення за закриття.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У МОЗ назвали нові умови, за яких Україна може повернутися до жорсткого карантину. Кількість нових хворих на коронавірус лише збільшується – за минулу добу було виявили 6 754 інфікованих.