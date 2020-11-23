У випуску програми "Про головне" за 23 листопада – нинішній карантин вихідного дня вже називають "плавною підготовкою до тотального локдауну". Проте і цих правил дотримуються не всі. Медикам швидкої у Запоріжжі раптом перестали платити надбавку. Як результат – вони вийшли на протест.

Також у випуску "Pro новини" на 24 каналі: За 2 дні у столиці склали лише 17 адміністративних протоколів за відсутність маски. Президент Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Український лідер наголосив, що вже повернувся на роботу в Офіс Президента.