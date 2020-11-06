У випуску програми "Про головне" за 6 листопада – Трамп готується розпочати другий президентський термін достроково, навіть не чекаючи результату виборів. Про це повідомляє американське видання Politico, посилаючись на власні джерела у Білому домі. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через скандальні рішення КСУ подальша співпраця з МВФ та Світовим банком – під питанням.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Рада у першому читанні ухвалила проєкт держбюджету на 2021 рік. Зокрема, на президентську програму "Велике будівництво" планують виділити 150 мільярдів гривень, що на 40 мільярдів більше ніж цьогоріч.