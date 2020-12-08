У випуску програми "Про головне" за 8 грудня – Велика Британія стала першою у світі країною, де почали масова вакцинувати населення від коронавірусної інфекції. Сьогодні там зробили щеплення у 50 лікарнях по всій країні. До Нового Року залишилося 3 тижні. Українцям обіцяли новорічний обмін полоненими,однак невідомо, чи встигнуть його провести.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

40% українців не хочуть робити вакцинацію від COVID-19 навіть у тому випадку, якщо вона буде безкоштовною.

У Львові та Харкові опитали мешканців та дізнались, як вони ставляться до вакцинації.