У випуску програми "Про головне" за 9 грудня – у світі відзначають День боротьби з корупцією. З нагоди цього експерти презентували посібник "100 корупційних схем в регіонах України". Геннадій Кернес став мером заочно. У Харкові відбулось перше засідання новообораної міськради.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Уряд встановив дати і термін локдауну – жорсткі обмеження діятимуть з 8 по 24 січня 2021 року. Однак незрозуміло, чому влада вирішила не вводити локдаун з перших днів січня.