У випуску програми "Про головне" за 4 листопада – після 4 років незаконного ув'язнення в італійському СІЗО до України повернувся нацгвардієць Віталій Марків. В аеродромі Нацгвардії на Марківа чекали родичі, дружина, друзі та багато журналістів. У США продовжують рахувати голоси на президентських виборах. За останніми підрахунками, Байден попереду Трампа. Але це ще може змінитися.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: У Верховній Раді України розробили законопроєкт щодо Конституційного Суду України. Народні депутати вважають, що це допоможе вийти Україні з конституційної кризи. Минає 2 роки відтоді, як невідомі облили активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. За підозрою у причетності до її вбивства затримали 5 людей, виконавців згодом ув'язнили. Суди по ймовірних замовниках, серед яких і чинний голова Херсонської ОДА, досі тривають.