У випуску програми "Про головне" за 13 листопада – по всій Україні тривають протести проти карантину вихідного дня. Українці закликають уряд скасувати обмеження Кабміну, які можуть вбити їхній бізнес. Парламентський комітет розглянув усі законопроєкти, які мають допомогти вирішити проблему Конституційного Суду.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:

Виконком мерії у Львові скасував вихідні дні у суботу та неділю для закладів харчування й спортзалів. Відтак ці дні відтепер будуть робочими.

У Житомирі не будуть впроваджувати карантин вихідного дня. Про це повідомив на своїй фейсбук-сторінці міський голова Сергій Сухомлин.

Оскарівський комітет відправив стрічку "Атлантида" від України до Голлівуду, аби вона поборолась за перемогу в номінації "найкращий іноземний фільм".