Про головне: Провал "слуг народу" на виборах. Локдаун в Україні неминучий
У випуску програми "Про головне" за 1 грудня – "Слуга народу", яка має монобільшість в Верховній Раді, отримала лише 50 мерських крісел із понад 300. Локдаун в Україні точно буде, однак влада ще не вирішила, коли саме. Розглядають 2 ймовірні дати.
Також у випуску "Про головне" на 24 каналі:
А тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов скаржиться на мізерний бюджет на медицину.
Верховна Рада незабаром розгляне президентські ініціативи щодо підтримки бізнесу під час другого локдауну.
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