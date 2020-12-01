У випуску програми "Про головне" за 1 грудня – "Слуга народу", яка має монобільшість в Верховній Раді, отримала лише 50 мерських крісел із понад 300. Локдаун в Україні точно буде, однак влада ще не вирішила, коли саме. Розглядають 2 ймовірні дати.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: А тим часом міністр охорони здоров'я Максим Степанов скаржиться на мізерний бюджет на медицину. Верховна Рада незабаром розгляне президентські ініціативи щодо підтримки бізнесу під час другого локдауну.