У випуску програми "Про головне" за 17 листопада – у Верховній Раді не вистачило голосів, для проєкту, який передбачає рекомендувати уряду скасувати карантин вихідного дня. Підтримали проєкт лише 149 нардепів, а необхідний мінімум – 226 голосів. Дефіцит бюджету 2021 року складатиме щонайменше 270 мільярдів гривень. Чим влада планує закривати цю діру – наразі невідомо.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Помер відомий український і радянський режисер 85-річний Роман Віктюк. Офіційну причину смерті не називають. "Слуга народу" Олександр Дубінський закликав "скасувати геноцид імені Шмигаля під назвою карантин вихідного дня". Відповідне звернення з такою вимогою подали до КСУ.