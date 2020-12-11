У випуску програми "Про головне" за 11 грудня – в Україні вдруге за тиждень фіксують моторошний рекорд смертності від коронавірусу. Зокрема, за останню добу від COVID-19 помели 285 пацієнтів. Найближчим часом в Україні легалізують гральний бізнес. Через це по всій країні дозволять роботу казино та гральних залів. Однак грати в таких закладах українці зможуть вже у 2021 році.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: В деяких містах України випав крижаний дощ. Зокрема, у Києві дороги та тротуари вкрилися льодом, а місто зупинилося в багатокілометрових заторах. Через це протягом 10 грудня 2020 року у київські травмпункти потрапили 163 людини.