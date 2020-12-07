У випуску програми "Про головне" за 7 грудня – кількість хворих на COVID-19 в Україні зменшилася майже вдвічі. За останню добу виявили 8 641 випадок інфікування. Видання Financial Times оприлюднило рейтинг найвпливовіших жінок світу 2020 року. Зокрема, туди увійшли прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн та білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за неправдиве декларування. Цей документ підтримали 289 народних обранців.