У випуску програми "Про головне" за 28 жовтня станом на 19:00 – Кабмін продовжив режим надзвичайної ситуації до кінця 2020 року. Правоохоронці продовжуватимуть чергувати для виявлення порушників карантину. Комітет Ради заборонив журналістам "Слідство. Інфо" та низці інших ЗМІ відвідувати парламент. Все начебто через те, що вони "не здійснюють всебічного висвітлення діяльності парламенту".

Також у випуску "Про головне" на 24 каналі: Конституційний суд України скасував електронне декларування, статтю про незаконне збагачення та конфіскацію активів, набутих корупційним шляхом.